Norvegia: governo propone di alzare a 16 anni età minima per i monopattini elettrici

OSLO (NORVEGIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il governo norvegese ha proposto di innalzare da 12 a 16 anni l’età minima per guidare i monopattini elettrici, citando un forte aumento degli infortuni tra bambini e adolescenti.

Il ministero dei Trasporti ha dichiarato di aver chiesto all’Amministrazione norvegese delle strade pubbliche di sottoporre la proposta a consultazione pubblica.

La ministra dei Trasporti Kamzy Gunaratnam ha affermato che sono necessarie misure più severe per ridurre gli incidenti gravi, osservando che molte delle persone coinvolte in incidenti con monopattini elettrici hanno un’età compresa tra i 12 e i 16 anni.

Una valutazione dell’amministrazione stradale ha rilevato che i conducenti più giovani hanno una conoscenza limitata del codice della strada, rendendo difficile per loro affrontare situazioni complesse e interagire in sicurezza con gli altri utenti della strada. I conducenti di 14 e 15 anni sono risultati coinvolti più frequentemente in incidenti caratterizzati da velocità elevate e comportamenti di guida rischiosi.

Gunaratnam ha affermato che diversi Paesi europei hanno già introdotto età minime più elevate, mentre molte società norvegesi di noleggio richiedono che gli utenti abbiano almeno 15 o 16 anni.

Le norme attualmente in vigore in Norvegia prevedono l’obbligo del casco per i conducenti sotto i 15 anni e requisiti di assicurazione per la responsabilità civile. Il governo sta inoltre valutando un’estensione dell’obbligo del casco e misure rivolte ai monopattini elettrici illegali.

(ITALPRESS).