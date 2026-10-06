Libia, è iniziata la corsa per la scelta di un nuovo presidente del Parlamento

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La Camera dei Rappresentanti libica si prepara a tenere oggi una sessione ufficiale nella sede di Bengasi per votare la scelta di un nuovo presidente al posto di Aqila Saleh, che guida l’assemblea da dodici anni.

E secondo quanto reso noto dallo stesso Parlamento libico, ieri l’assemblea ha tenuto una sessione ufficiale presieduta dal secondo vicepresidente Misbah Doma per votare sul cambio della presidenza.

Tuttavia, il presidente Aqila Saleh ha diffuso un comunicato in cui ha dichiarato illegale la seduta di ieri, definendola non ufficiale, e ha annullato la sessione di oggi, rinviandola a data da destinarsi. Saleh ha affermato che le procedure e le decisioni adottate in tale incontro mancano di base giuridica e non seguono i regolamenti interni del Parlamento, in particolare per quanto riguarda le procedure di modifica e approvazione delle leggi.

Ha inoltre sottolineato che la sessione di martedì è considerata annullata e rinviata fino a nuovo avviso.

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