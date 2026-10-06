Israele, Katz “In caso di attacco all’Idf il 7 ottobre, Hamas pagherà un prezzo altissimo”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Se domani, terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, le forze israeliane dovessero essere colpite “Hamas e la popolazione di Gaza pagheranno un prezzo altissimo, del tutto sproporzionato”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, in una nota, affermando di aver ordinato alle forze armate di “aumentare la prontezza operativa e prepararsi a qualsiasi scenario possibile a Gaza” in concomitanza con il 7 ottobre.

Katz ha citato informazioni di intelligence secondo cui “Hamas intende tentare di compiere assalti e attacchi contro le nostre forze a Gaza proprio in quella giornata”. Nella sua dichiarazione, il ministro della Difesa afferma che le Forze di difesa israeliane (Idf) devono prepararsi agli scenari peggiori e che “occorre intraprendere azioni energiche in risposta a qualsiasi informazione o avviso per sventare ogni minaccia, oltre alle operazioni di forza già in corso”.

L’anno scorso, in occasione del secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, i terroristi di Gaza lanciarono un razzo contro la comunità di confine di Netiv Ha’asara. Da allora non sono stati lanciati razzi da Gaza che abbiano oltrepassato il confine con il territorio israeliano. Un razzo lanciato dai terroristi di Gaza nel mese di gennaio è caduto all’interno della Striscia stessa.

-Foto IPA Agency-

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