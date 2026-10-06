Yemen, 250 Houthi tra morti e feriti nelle operazioni a Taiz

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Circa 100 miliziani Houthi sono stati uccisi e altri 150 feriti nelle operazioni offensive condotte dalle forze armate yemenite sull’asse di Taiz, con il sostegno della resistenza popolare, su più fronti di combattimento nell’ambito dell’operazione “Fajr Yemen”.

Il centro mediatico dell’asse di Taiz ha reso noto nel suo aggiornamento sulle ultime 24 ore che lunedì le truppe locali hanno effettuato cinque azioni offensive sui fronti di Al-Arba’in (nord della città), Al-Aqroud (sud), Al-Anin e Jabal Habashi (ovest) e nella zona di Al-Birain ai margini di Al-Kadha. Nel corso delle operazioni le forze armate hanno abbattuto cinque droni della milizia e distrutto o danneggiato sei veicoli e un carro armato.

Sul fronte di Al-Aqroud le truppe hanno respinto gli houthi da diverse posizioni dopo un attacco lanciato nel primo pomeriggio di lunedì, distruggendo un carro armato e un veicolo, sequestrando un pick-up e infliggendo perdite tra morti e feriti.

Su quello di Al-Anin, nel distretto di Jabal Habashi, è stato effettuato un attacco lampo contro le posizioni della milizia, con perdite di uomini e mezzi. Nella zona di Al-Birain (fronte di Al-Kadha) un’azione ha colpito raggruppamenti e attrezzature, bruciando un pick-up, uccidendo alcuni miliziani e catturandone altri. Una serie di operazioni è proseguita anche nelle zone di contatto dei fronti di Jabal Habashi, con avanzamenti in alcune posizioni e la fuga di parte degli houthi. Le azioni restano in corso.

Sui restanti fronti dell’asse si sono registrati scontri intermittenti e bombardamenti di artiglieria contro raggruppamenti, mezzi e armamenti della milizia, tra cui concentramenti a Farzat Sana’a (est della città), un pick-up a Al-Tuba Al-Sawda (fronte di Al-Dabab, ovest di Taiz), un altro sul fronte occidentale e un carro armato a Softil (nord-est della città).

L’operazione “Fajr Yemen” è stata avviata lunedì con l’obiettivo di ripristinare le istituzioni dello Stato, liberare la capitale Sana’a e porre fine al colpo di Stato delle milizie Houthi. Le forze armate yemenite, con copertura aerea, hanno avanzato lungo la costa occidentale verso nord, prendendo il controllo di Bab el-Mandeb e del distretto di Dhubab, e hanno conquistato la città di Mocha (ovest di Taiz) dopo aspri combattimenti, secondo l’agenzia Saba. È inoltre iniziato un attacco strategico su Sana’a.

-Foto IPA Agency-

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