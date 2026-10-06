Tunisia, il presidente Saied segue l’attuazione della legge sui laureati disoccupati

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha esaminato lo stato di attuazione della legge n. 18 del 2025, che prevede misure eccezionali per l’assunzione nel settore pubblico dei laureati dell’istruzione superiore rimasti a lungo senza lavoro, criticando al contempo pratiche di reclutamento del passato basate, secondo quanto denunciato, su titoli di studio falsificati o su qualifiche non possedute dai candidati.

La questione è stata affrontata durante un incontro tenutosi ieri al Palazzo di Cartagine con la capo del governo Sara Zaafrani Zenzri e il ministro dell’Occupazione e della Formazione professionale, Riadh Chaoued, dedicato alle tappe già compiute per l’applicazione della legge n. 18 del 2025. Saied ha affermato che la situazione dei disoccupati non sarebbe il risultato di una loro scelta, ma di pratiche accumulate nel corso dei decenni, citando in particolare assunzioni effettuate sulla base di diplomi falsificati o senza i titoli richiesti per partecipare alle procedure di reclutamento.

Il presidente tunisino ha inoltre denunciato l’esistenza di forme di reclutamento legate, a suo dire, all’appartenenza a determinate organizzazioni o ambienti, sostenendo che tali pratiche avrebbero privato alcuni aventi diritto delle loro opportunità e comportato uno spreco di risorse pubbliche.

Sul dossier dei laureati disoccupati, Saied ha sottolineato che la fase attuale deve essere caratterizzata da lavoro e dall’attuazione degli impegni assunti, assicurando che il processo di applicazione della legge proseguirà nonostante le difficoltà e gli ostacoli.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).