Norvegia: funzionario, CIFTIS è piattaforma chiave per espansione commerciale

OSLO (NORVEGIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) offre un’importante piattaforma alle aziende norvegesi per ampliare le proprie reti commerciali, trovare partner cinesi e instaurare collaborazioni a lungo termine, ha affermato un alto funzionario norvegese del commercio.

“Ci sono molte opportunità per le aziende norvegesi in Cina”, ha riferito a Xinhua in una recente intervista Henning Kristoffersen, consigliere commerciale presso l’Ambasciata norvegese in Cina e direttore di Innovation Norway China.

Il legame dello stesso Kristoffersen con la Cina risale al 1989, quando, all’età di 20 anni, si recò nella regione meridionale del Paese per acquistare merci destinate ai negozi di fiori, ai centri di giardinaggio e ad altre piccole attività commerciali della sua famiglia nella città norvegese di Sandefjord, 120 chilometri a sud di Oslo.

Riempire container di merci e spedirli in Norvegia, ha ricordato, gli permise di comprendere fin da subito le capacità produttive della Cina e gli insegnò l’importanza di confrontarsi direttamente con il mercato.

A distanza di oltre tre decenni, Kristoffersen aiuta le imprese norvegesi a esplorare le opportunità offerte dal mercato cinese.

Il funzionario ha affermato che Innovation Norway organizza attività legate alla CIFTIS sotto il marchio “Brand Norway”, collaborando con l’Ambasciata norvegese, il Consolato generale e altri membri di Team Norway.

Queste attività consentono alle aziende norvegesi, in particolare alle piccole e medie imprese, di presentare i propri prodotti e le proprie tecnologie, valutare la domanda del mercato e incontrare potenziali partner cinesi.

La Norvegia è il Paese ospite d’onore della CIFTIS 2026. Ha allestito un padiglione nazionale di circa 260 metri quadrati presso il parco Shougang di Pechino, mettendo in evidenza i punti di forza e l’innovazione norvegesi nei settori delle industrie marittime, della salute e degli integratori alimentari, dell’agritech, dell’energia e dei servizi digitali.

Secondo la sua valutazione, la rapida ascesa della Cina nelle catene del valore industriali globali ha creato opportunità di cooperazione per le imprese norvegesi.

Kristoffersen ha indicato i settori marittimo e offshore, l’automazione, la tecnologia di processo e i materiali ecologici avanzati come ambiti nei quali le aziende norvegesi dispongono di tecnologie di nicchia competitive a livello internazionale.

Con la Cina al centro della cantieristica navale mondiale, mantenere una forte presenza sul mercato cinese è essenziale affinché aziende marittime norvegesi come Kongsberg Maritime, DNV e Jotun mantengano le loro posizioni di leadership a livello globale, ha osservato.

Kristoffersen vede inoltre un notevole potenziale nei settori orientati ai consumatori, in particolare negli integratori alimentari e nei prodotti a base di omega-3. Per le aziende norvegesi che intendono entrare nel mercato cinese, ha affermato il funzionario, l’e-commerce transfrontaliero offre “un’eccellente opportunità” per testare il mercato prima di impegnarsi in una presenza più ampia.

Sulla base della propria esperienza, Kristoffersen ha incoraggiato i giovani imprenditori norvegesi a esplorare di persona il mercato cinese.

“Se ne avete la possibilità, andateci”, ha affermato.

(ITALPRESS).