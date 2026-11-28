NAPOLI (ITALPRESS) – “I risultati del referendum costituzionale sono quelli che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere seguiti. Ho applaudito ieri al discorso del presidente dell’Anm Tango, non sempre ma qualche volta. E l’ho applaudito alla fine quando ha detto che dobbiamo lavorare assieme, perché questo è il principio e l’atmosfera in cui si svolge questo incontro”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al congresso dell’Anm a Napoli.

“La perpetuità del conflitto che c’è stato ai tempi del referendum è stata superata – ha aggiunto -. Ora l’inverno, non dico del nostro scontento ma del nostro dissidio, si sta ricomponendo in un momento in cui occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, e le cose che dobbiamo fare insieme sono molte”.

“Il mio intervento è stato orientato proprio a superare quelli che sono stati i dissidi del referendum”, ha sottolineato Nordio a margine del congresso Anm -. Naturalmente le idee di ciascuno vanno rispettate. Non ci sono abiure dall’una o dall’altra parte, ma la volontà del popolo deve essere seguita e quindi i risultati sono definitivi”.

“Ora – ha proseguito Nordio – si deve aprire, e l’abbiamo già aperta, una stagione in cui bisogna lavorare insieme, perché si possono fare molte cose insieme. Molte sono già state fatte, abbiamo fatto, dato l’esempio proprio del PNRR, dove abbiamo superato tutti i risultati previsti e prevedibili, per merito ovviamente della magistratura, che ringraziamo ancora, ma anche per merito nostro che abbiamo messo a disposizione delle risorse e dell’organizzazione. Quindi direi che il messaggio finale, che poi era stato lanciato anche ieri dal Presidente Anm Tango e ovviamente auspicato dal Presidente della Repubblica è proprio quello di lavorare insieme per l’attuazione dello Stato di diritto”.

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