NAPOLI (ITALPRESS) – “Ma queste continue condotte di delegittimazione di un’istituzione nei confronti di un’altra, hanno un terribile prezzo da pagare: la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti non solo e non tanto della magistratura e dei magistrati, quanto nel sistema giustizia”. Così il presidente dell’Anm, Giuseppe Tango, aprendo la prima giornata del 37° congresso nazionale dell’Associazione. “Senza questa necessaria fiducia,un imprenditore taglieggiato ci penserà due volte a denunciare e a mettere la propria vita nelle mani della magistratura e delle forze di polizia. Tanti altri – ha aggiunto – anziché affidare le proprie istanze di giustizia all’autorità giudiziaria, anche banalmente una riscossione di un credito, potrebbero essere tentati dal farsi giustizia da sé o, soprattutto in determinati territori, essere attratti dal ricorrere a noti canali alternativi; senza considerare che in questo modo si finisce per mettere un bersaglio addosso a quei giudici”.

“Abbiamo assistito a un vero e proprio linciaggio mediatico dei magistrati che si sono occupati di queste vicende, con tanto di foto e minacce di morte, e siccome l’odio social non risparmia nessuno, sono finiti coinvolti talvolta anche i difensori delle persone indagate nei procedimenti in questione. Occorre fermarsi, prima che sia troppo tardi. Lo diciamo perché crediamo nel valore del confronto, nell’importanza del dialogo con le istituzioni”, ha sottolineato Tango.

“Se si vuole parlare dei problemi della giustizia, noi ci siamo. Siamo consapevoli che la giustizia è malata, che va curata. E rappresenta un falso mito da sfatare definitivamente quello di una magistratura contraria a qualsivoglia riforma”. “Noi per primi – ha aggiunto – aneliamo ad un giusto processo, sogniamo un Paese in cui si possa serenamente svolgere il proprio servizio senza il rischio di dover essere delegittimati solo per aver adempiuto il proprio dovere da parte di chi rappresenta un’altra istituzione, auspichiamo che la drammatica situazione delle carceri possa finalmente trovare un’agognata soluzione, desideriamo essere messi nelle condizioni di rispondere alle istanze di giustizia dei cittadini nel minor tempo possibile”.

“Le sensibilità possono essere differenti, le valutazioni possono essere molteplici, ma vi è una certezza che deve unirci tutti: la magistratura italiana ha il dovere di custodire e rafforzare la cultura della giurisdizione come servizio ai cittadini e presidio dei diritti fondamentali. È questo il compito che ci attende”. “È un compito – ha proseguito Tango – che nessuno può affrontare da solo, né il singolo magistrato, né il singolo ufficio, né il singolo gruppo associativo. Perché se una lezione dobbiamo trarre dagli anni appena trascorsi, è che la porta della magistratura non risiede nelle appartenenze, ma nella capacità di riconoscersi comunità, comunità professionale, comunità costituzionale, comunità di donne e di uomini chiamati ogni giorno ad assumere decisioni di scienza e coscienza che incidono concretamente sulla vita delle persone”.

“In un tempo nel quale tutto sembra spingere verso la frammentazione, verso la contrapposizione permanente, verso la logica degli schieramenti. Noi abbiamo il dovere di costruire spazi di dialogo e di confronto autentico. Dobbiamo avere il coraggio di ascoltarci”. “Dobbiamo avere il coraggio – ha proseguito Tango – di riconoscere il valore delle differenze. Dobbiamo avere il coraggio di anteporre ciò che ci unisce a ciò che ci divide. L’Anm sarà davvero forte soltanto se saprà sentirsi casa comune. Una casa nella quale ogni collega possa riconoscersi, nella quale le idee si confrontano senza trasformarsi in contese identitarie, nella quale il pluralismo diventa ricchezza e non motivo di conflitto. Mi auguro – ha concluso – che questo congresso sani una nuova stagione nella quale si riducano le distanze, si superano le contrapposizioni, nella quale ciascuno si senta chiamato a dire qualcosa di sé per il bene della magistratura e del Paese”.

In apertura, il saluto al presidente Mattarella presente in platea: “La saluto con deferenza e gratitudine per l’attenzione che ci ha sempre riservato e per la sensibilità ai temi della giustizia. La sua presenza ci onora, ci incoraggia e impreziosisce oltremodo l’evento di cui oggi celebriamo l’apertura”.

“Noi crediamo nel valore del confronto, nell’importanza del dialogo con le istituzioni. Siamo pronti a fare la nostra parte e per questo abbiamo invitato anche i rappresentanti della politica, perché è giusto parlassimo nel rispetto reciproco, anche parlando delle cose che non vanno, con serietà”. “Serve però una volontà comune di farlo e farlo sempre, senza gettare benzina sul fuoco, perché secondo me assecondare le recondite pulsioni della piazza è un errore, un errore grave. Che la piazza citi a sproposito il referendum – ha aggiunto – peraltro in vicende che dimostrano plasticamente quanto l’assunto su cui poggiava la separazione delle carriere, ovvero l’appiattimento del giudice sulle richieste del pm, fosse errato, o che partorisca slogan beceri, è allarmante”.

“Che una certa stampa ricerchi e spettacolarizzi i dettagli della vita privata di chi emette un provvedimento è preoccupante, ma che chi rappresenta le istituzioni possa fomentare questi fenomeni, anche non disdegnando di distorcere la stessa verità dei fatti, è inaccettabile”. Secondo Tango “un equivoco è alla base di una certa propaganda: la magistratura non decide se applicare o meno la legge. La magistratura applica la legge sempre e comunque, lo facciamo nel rispetto della Costituzione e del diritto sovranazionale. Non siamo antagonisti di nessun governo, passato, presente o futuro. Se, poi, chi ha il potere legislativo vuole cambiare certe disposizioni, ha gli strumenti per farlo, assumendosene la responsabilità politica. E i magistrati applicheranno, sempre e comunque, le leggi dello Stato”, ha sottolineato.

– foto IPA Agency –

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