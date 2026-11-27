ROMA (ITALPRESS) – Se la Consulta intervenisse sulla norma che impone l’indicazione del leader della coalizione “sarebbe un aiuto indebito alla sinistra. La vedrei come un’indebita violazione della Costituzione proprio, non al contrario”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite alla manifestazione “Il caffè in limonaia” a Marina di Pietrasanta. Per La Russa la legge chiede di “far sapere agli italiani non chi sarà il presidente del consiglio, che poi dipende dal presidente della Repubblica, ma tu al presidente della Repubblica quando andrai lì gli dici un nome frutto di accordi fuori dal programma, oppure gli dici il nome che hai promesso di dire ai cittadini? Per me è una norma sacrosanta non la capirei questa attenuazione”.

Per La Russa, inoltre, “gli aspiranti al pareggio, a governi tecnici, coloro che aspirano a governare sia se vinci sia se non vinci, si mettano il cuore in pace. Con questa legge elettorale ci sara’ un vincitore. Non posso essere certo che sia il centrodestra, ma posso essere certo che grazie alla nostra legge ci sarà un governo con i numeri per arrivare fino a fine legislatura se sanno bravi”.

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