PALERMO (ITALPRESS) – Si svolgerà nei giorni di mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre “No Smog Mobility”, la rassegna sulla mobilità sostenibile giunta alla 13° edizione e ideata dai giornalisti Gaspare Borsellino (direttore dell’agenzia di stampa Italpress) e Dario Pennica (direttore di Sicilia Motori). Forum e tavole rotonde metteranno a confronto alcuni dei maggiori esperti del settore, rappresentanti delle aziende dell’automotive e giornalisti, che discuteranno i diversi temi davanti ad una platea composta soprattutto da studenti universitari e professionisti. Sicurezza, tecnologia, guida autonoma, alimentazioni alternative ai carburanti tradizionali, sono alcuni degli argomenti che verranno trattati. Nata nel 2010, No Smog Mobility è l’unica rassegna siciliana dedicata alla mobilità sostenibile, privata e pubblica, individuale e collettiva, di persone e merci, ideata per creare un confronto diretto tra le Istituzioni e i rappresentanti di case e componentistica con il mondo studentesco, liceale e universitario che, grazie anche alla disponibilità delle case automobilistiche, hanno potuto conoscere e provare negli anni le ultime novità del settore. Per la 13° edizione di No Smog Mobility è stato chiesto l’inserimento della manifestazione anche nelle agende dei Ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico, oltre che del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco di Palermo.

Insieme ai rappresentati delle principali istituzioni vi saranno quelli di alcune delle aziende produttrici di veicoli o componenti fra le più sensibili ai temi della sostenibilità come Bosch, Ford, Gruppo Koelliker, Micheli e Nissan, fra le prime a confermare la propria presenza.

