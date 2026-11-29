ROMA (ITALPRESS) – Oltre 272mila ingressi programmati nel 2025, una forte domanda di giovani e laureati e un mercato del lavoro in cui le competenze tecnologiche si intrecciano sempre più con quelle umanistiche e creative. È il quadro che emerge dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul sistema produttivo culturale e creativo italiano.

“Le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale stanno cambiando anche il mondo della cultura e della creatività. Per i giovani sarà sempre più importante saper utilizzare questi strumenti, senza rinunciare però a ciò che resta fondamentale: il pensiero critico, la sensibilità, la creatività e la capacità di comprendere le persone. È dall’incontro tra competenze tecnologiche e cultura umanistica che possono nascere le professionalità di cui le imprese hanno bisogno”, sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. I dati, al centro dell’approfondimento di Unioncamere a Job&Orienta, mostrano un sistema dinamico e in crescita. Nel complesso, il settore conta oltre 62mila imprese con dipendenti, in aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente, e più di 726mila dipendenti.

Le imprese culturali e creative si distinguono dal resto dell’economia per la maggiore propensione a inserire giovani e personale altamente qualificato. Nel 2025, il 33,1% delle entrate programmate è rivolto agli under 30, oltre cinque punti percentuali in più rispetto alla media del totale delle imprese (27,5%). Ancora più marcata è la differenza nei livelli di istruzione richiesti. Nelle imprese culturali e creative, il 32,2% degli ingressi è destinato a laureati, quasi tre volte la quota rilevata nell’insieme delle imprese (11,6%). Anche la domanda di diplomati è superiore alla media: il 33,8% contro il 23%.

Ma quali sono i titoli di studio che offrono le maggiori opportunità? I dati Excelsior mostrano come la domanda delle imprese culturali e creative non si limiti alle discipline tradizionalmente associate alla cultura e all’arte, ma coinvolga anche numerosi percorsi tecnico-scientifici. Nelle industrie culturali, che comprendono editoria, cinema, audiovisivo e videogiochi, tra i laureati prevale la richiesta di competenze umanistiche, filosofiche, storiche e artistiche, con 4.460 ingressi programmati, in crescita del 18,3% rispetto al 2024.

Seguono i laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione (3.930) e quelli dell’indirizzo politico-sociale (3.020). Tra i diplomati, le opportunità maggiori riguardano elettronica ed elettrotecnica (5.180 ingressi), informatica e telecomunicazioni (3.850) e licei artistici (2.860). Nelle industrie creative, dall’architettura al design, dalla grafica alla comunicazione, sono soprattutto le competenze legate alla progettazione a guidare la domanda. L’indirizzo di laurea più richiesto è ingegneria civile e architettura, con 4.100 ingressi, seguito da ingegneria industriale (1.080) ed economia (790).

Tra i diplomati prevalgono quelli in meccanica, meccatronica ed energia (920), seguiti da amministrazione, finanza e marketing. Nel comparto delle performing arts e dell’intrattenimento, la domanda di laureati si concentra prevalentemente sulle discipline umanistiche, artistiche e filosofiche (4.870 ingressi). Per i diplomati, invece, emerge il forte interesse per le competenze tecniche: elettronica ed elettrotecnica registra 5.380 ingressi programmati (+70,8% rispetto al 2024). Seguono i diplomati dei licei artistici (3.720) e degli indirizzi liceali classici e scientifici (2.530).

Nel patrimonio storico-artistico, le opportunità per i laureati sono complessivamente 1.200 e riguardano soprattutto gli indirizzi umanistici ed economici; tra i diplomati (2.400 opportunità complessive) sono maggiormente richiesti i percorsi turistici e quelli di amministrazione, finanza e marketing. Nonostante la forte attrattività del settore, le imprese culturali e creative incontrano difficoltà nel reperire le competenze di cui hanno bisogno. Nel 2025 il 39,4% delle entrate programmate risulta di difficile reperimento, principalmente per la scarsità di candidati (23,5%) e, in misura minore, per una preparazione non adeguata alle esigenze aziendali (13,3%).

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