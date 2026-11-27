ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea dei Delegati ha approvato all’unanimità il Bilancio di Previsione 2027 della Cassa Nazionale del Notariato. “Un segnale forte di coesione istituzionale in una fase storica complessa, segnata da un quadro macroeconomico in evoluzione e dalla volatilità dei mercati finanziari, che impone una gestione previdenziale ancora più attenta, rigorosa e consapevole – aggiunge -. Una visione lungimirante che tiene conto anche delle stime sui volumi repertoriali. Il rallentamento del mercato immobiliare e le ripercussioni della crisi in Medio Oriente sul costo del credito portano a prevedere uno stop alla crescita dei repertori già in chiusura d’anno e una sostanziale stagnazione per il 2027. Una frenata dell’attività che si riflette fisiologicamente sul flusso dei contributi previdenziali versati, ma a cui l’Ente risponde con conti in ordine e una struttura finanziaria solida, capace di garantire piena stabilità e continuità alle tutele. È proprio questa capacità di assorbire gli effetti del ciclo economico a confermare la forza del modello gestionale della Cassa”.

“I numeri ci restituiscono una realtà solida che, pur di fronte a sfide economiche e sociali di grande portata, non arretra di un passo sui cardini della nostra storia – dichiara la presidente Patrizia Sara Siciliano -. In uno scenario globale incerto, la nostra bussola resta la capacità di coniugare la massima sicurezza del patrimonio con un’adeguata redditività degli investimenti, condizioni imprescindibili per garantire l’equilibrio di lungo periodo dell’Ente”. Una tutela patrimoniale che trova immediata conferma negli indicatori di stabilità del bilancio. Il Patrimonio netto supera i 2 miliardi di euro, l’avanzo di gestione sfiora i 52 milioni e la Cassa garantisce oggi una copertura delle rendite pensionistiche superiore agli otto anni, superando ampiamente il limite minimo delle cinque annualità fissato dalla legge sulla privatizzazione (D.Lgs. 509/1994). “Un risultato che non rappresenta un semplice parametro tecnico, ma una precisa risposta politica e istituzionale – sottolinea la presidente Siciliano -. Dimostra che l’autonomia gestionale della nostra Cassa, esercitata con senso di responsabilità, è la migliore garanzia di affidabilità per lo Stato e di serenità per tutti i nostri iscritti, senza gravare in alcun modo sulla fiscalità generale”. Proprio questa solidità finanziaria permette all’Ente di tradurre l’equilibrio dei conti in tutele concrete per la categoria, articolate su due pilastri: l’assistenza e il welfare. Sul fronte dell’assistenza, la sola polizza sanitaria base impegna 9 milioni di euro l’anno per tutelare l’intera platea degli iscritti. Parallelamente, l’Ente porta avanti un costante lavoro di analisi dei nuovi bisogni assistenziali dei notai, che include lo studio per l’introduzione di una nuova copertura LTC per il rischio di non autosufficienza.

Sul piano del welfare e del ricambio generazionale, per accompagnare la categoria anche in una fase di mercato stagnante, la Cassa sceglie di investire con decisione su politiche attive e pro-lavorative a sostegno della professione. La manovra potenzia quindi il supporto diretto all’attività: si stima un aumento dell’assegno di integrazione, che raggiungerà i 2,4 milioni di euro, affiancato dalle risorse dedicate al contributo per l’impianto studio, una misura strategica in vista dell’imminente iscrizione dei 287 nuovi notai vincitori di concorso. “Sostenibilità e sostegno continuano ad essere gli obiettivi prioritari della Cassa – conclude la presidente –. Il nostro impegno è proteggere il patto intergenerazionale che ci contraddistingue: assicurare prestazioni certe a chi ha già concluso il percorso professionale e offrire strumenti concreti a famiglie, genitorialità e giovani notai, affinché nessuno venga lasciato solo di fronte alle trasformazioni della professione e alle fragilità della vita”. Il documento approvato traccia, dunque, una linea chiara per il 2027: lungimiranza e consapevolezza gestionale al servizio di un sistema integrato, capace di accompagnare l’intera categoria lungo tutto l’arco della vita professionale e personale. Ecco alcuni dati: il patrimonio Netto supera i 2 miliardi di euro, l’avanzo economico sfiora i 52 milioni di euro. Spesa pensionistica: 238 milioni di euro. Nell’ultimo ventennio il numero dei pensionati è cresciuto di oltre 300 unita, +13%. Assegno di integrazione: 2,4 milioni di euro. Polizza sanitaria base: 9 milioni di euro. Sostegno impianto studio: 0,5 milioni di euro.

– foto ufficio stampa Cassa Nazionale del Notariato –

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