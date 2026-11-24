ROMA (ITALPRESS) – Nuovi sviluppi in merito alle indagini sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Nuove evidenze investigative sul conto di uno dei presunti telefonisti riaprono la pista delle chiamate. Gli accertamenti tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri indirizzano gli inquirenti su un soggetto, mai emerso prima, la cui identità resta al momento sconosciuta, il quale si sarebbe reso responsabile di una telefonata anonima pervenuta, pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela, alla famiglia Orlandi.
Gli esiti degli approfondimenti scientifici effettuati dai Carabinieri del RIS di Roma hanno fornito agli inquirenti significativi elementi convergenti riguardanti un profilo specifico. Le attività investigative condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, proseguono a ritmo serrato per raccogliere ulteriori elementi di prova idonei a verificare con precisione l’effettivo coinvolgimento di questa persona, al momento ignota, ed i suoi eventuali rapporti con le altre persone a vario titolo emerse nel corso dei vari filoni investigativi.
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