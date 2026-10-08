Morto negli uffici della Polizia a Catania, indagati due poliziotti

CATANIA (ITALPRESS) – Due poliziotti sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Catania che ha aperto un fascicolo in merito alla morte del 40enne Marcello Reito, avvenuta il 4 ottobre scorso nel commissariato di San Giuseppe La Rena, nel capoluogo etneo. Lo rende noto il Procuratore distrettuale, Francesco Curcio, chiarendo che quel giorno agenti della Questura si erano posti all’inseguimento dell’uomo sfuggito ad un controllo, fino allo schianto del suo scooter in via Pietro Mascagni. Condotto in commissariato, per gli accertamenti di rito, Reito avrebbe accusato un malore, manifestando delle forti convulsioni.

E’ stato così richiesto l’intervento di personale sanitario che ha prestato le manovre di soccorso, ma poi non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Alla luce dei fatti e degli elementi investigativi acquisiti, la Procura di Catania ha avviato un procedimento penale “volto ad accertare le effettive cause della morte ed a ricostruire compiutamente la dinamica degli eventi avuto particolare riguardo alla regolarità delle condotte poste in essere da due ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti ed il nesso causale fra le loro condotte ed i decesso”.

Oggi, intanto, si terrà l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire le cause del decesso.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

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