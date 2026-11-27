ROMA (ITALPRESS) – I funerali del prefetto Giovanni De Gennaro si svolgeranno, a Roma, lunedì 30 novembre, alle ore 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Domani dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il feretro sarà esposto nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, a Roma, in via Pier della Francesca. Lo rende noto la Polizia di Stato.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]