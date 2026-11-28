BRIANZA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Seveso, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza un cittadino originario del Marocco di 28 anni, già noto alle Forze di Polizia, poiché ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata.

L’attività investigativa ha preso avvio nello scorso mese di ottobre, a seguito della denuncia sporta da un giovane residente a Seveso. Secondo quanto ricostruito dai militari, a partire dal febbraio 2026 la vittima era stata contattata tramite alcune piattaforme social e servizi di messaggistica dall’indagato il quale, con artifizi e raggiri e prospettando facili e ingenti guadagni, l’aveva indotta a scaricare diverse applicazioni dedicate al trading e a effettuare ripetuti versamenti per l’acquisto di criptovalute.

Una volta raggiunta la somma complessiva di 41.000 euro, il presunto truffatore aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile e appropriandosi dell’intero importo.

I mirati approfondimenti investigativi condotti dai Carabinieri, supportati da specifici accertamenti tecnici e perfezionati mediante l’individuazione fotografica eseguita dalla persona offesa, hanno permesso di risalire all’effettiva identità del 28enne celata dietro i profili virtuali e di acquisire gravi elementi di colpevolezza a suo carico.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).