VARESE (ITALPRESS) – I finanzieri del Gruppo di Busto Arsizio, nell’ambito dei controlli sui flussi di merci movimentati dai corrieri privati, hanno individuato una spedizione sospetta proveniente dalla Spagna e diretta a Castellanza, presso un punto di ritiro automatizzato, con l’indicazione di un destinatario dalle generalità rivelatesi fittizie. Gli approfondimenti avviati dai militari, insospettiti dalle modalità di spedizione, hanno consentito di predisporre un mirato servizio di osservazione nei pressi del punto di ritiro, dove si è presentato il reale destinatario del pacco che è stato bloccato proprio mentre si apprestava a prelevare la spedizione.

Nel corso della successiva perquisizione, sono stati rinvenuti oltre 6 chili di hashish, suddivisi in panetti, circa 3.000 euro in contanti e un coltello con tirapugni, arma bianca di cui è vietato il porto. Lo stupefacente sequestrato, qualora immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 60.000 euro, contribuendo ad alimentare i circuiti dello spaccio locale. Al termine dell’operazione, il destinatario della spedizione, cittadino italiano, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio anche per porto di oggetti atti a offendere.

L’operazione ha consentito di intercettare uno dei nuovi canali utilizzati per movimentare le partite di droga, che sfrutta le potenzialità offerte dai sistemi di spedizione automatizzati, spesso gestiti online, i quali, attraverso i locker, consentono di disporre di veri e propri punti di consegna e/o di ritiro di pacchi presso i quali rivolgersi anonimamente, attraverso il semplice utilizzo del codice fornito dal gestore del servizio.

– Foto GDF –

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