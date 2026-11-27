MILANO (ITALPRESS) – La filiera Life Science in Lombardia conferma un forte dinamismo. Rispetto al 2019, il fatturato cresce del 39,6% e il valore aggiunto del 34,8%, superiore alla media nazionale e all’inflazione cumulata. In Lombardia, il contributo complessivo diretto, indiretto e indotto delle Life Science raggiunge 76,3 miliardi di euro in termini di valore aggiunto, pari al 14,8% del PIL regionale, un’incidenza superiore alla media italiana (al 12%). La regione è anche rilevante ecosistema della ricerca e dell’innovazione: un terzo circa delle pubblicazioni scientifiche e dei brevetti italiani sono pubblicati in Lombardia. Lo evidenzia la sesta edizione “Rapporto sulla filiera Life Science in Lombardia” elaborato dal Centro Studi di Assolombarda, le principali Associazioni di categoria del settore e il contributo scientifico del CERGAS – SDA Bocconi. E’ stato presentato oggi in occasione dell’apertura del Milano Life Science Forum 2026, promosso da Assolombarda. Imprese, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontate sulle condizioni che rendono l’innovazione in salute possibile e sostenibile nel tempo: regole, tempi delle procedure, risorse disponibili, in un confronto che ha tenuto insieme il livello regionale, nazionale ed europeo.

“I numeri del Rapporto descrivono una filiera che non si limita a crescere, ma cambia struttura, sempre più trainata dal peso dell’industria – ha sottolineato Alvise Biffi, presidente di Assolombarda. – Ogni euro di fatturato del Life Science ne attiva quasi due nell’intera economia regionale. Rispetto a Catalogna, Baden-Württemberg e Île-de-France, la Lombardia è prima per valore aggiunto farmaceutico per abitante e per crescita dell’export, che ormai sfiora i 12 miliardi. Delle prime 150 imprese industriali italiane del settore, 107 sono presenti sul nostro territorio con siti produttivi, centri di ricerca o entrambi. E la ricerca è il fronte più dinamico: le pubblicazioni crescono più che in ogni altra regione del confronto e oltre tre brevetti su quattro portano la firma delle imprese. Questo risultato, però, non è una rendita. Gli investimenti in questo settore vanno dove trovano tempi certi e regole che ne riconoscono il valore. Alla politica chiediamo le condizioni per trasformare l’eccellenza lombarda in un vantaggio competitivo stabile per tutto il Paese.”

La Lombardia si conferma il cuore del Life Science italiano e uno dei poli più competitivi d’Europa. Secondo le stime preliminari del Rapporto, nel 2025 la filiera lombarda arriva a quasi 96,5 miliardi di euro di fatturato e 33,9 miliardi di valore aggiunto, con circa 365 mila addetti. La regione produce ormai il 31,4% del valore della produzione italiana del settore (era il 30,6% nel 2019) e oltre un quarto del valore aggiunto (26,2%). A trainare la crescita è soprattutto l’industria, che nel 2025 genera 44,5 miliardi di valore della produzione e 12,8 miliardi di valore aggiunto, in aumento rispettivamente del 52,5% e del 57,7% sul 2019.

La Lombardia concentra oltre la metà del valore dell’industria Life Science italiana. Nella regione l’industria vale, quindi, il 46,1% del fatturato della filiera, contro il 42,3% del 2019. Un dato che mostra bene quanto il territorio sia sede localizzativa privilegiata per le imprese: delle prime 150 imprese industriali italiane del settore per fatturato, 107 (oltre sette su dieci) sono presenti in Lombardia. Di queste, 57 hanno un sito produttivo, 64 un centro di ricerca o attività di sperimentazione clinica e 39 entrambi. Nel confronto con Catalogna, Baden-Württemberg e Île-de-France, la Lombardia è prima per valore aggiunto farmaceutico per abitante: 491 euro nel 2024, contro 327 in Catalogna, 326 in Baden-Württemberg e 170 in Île-de-France. Anche sui mercati esteri il sorpasso è netto. L’export farmaceutico lombardo sfiora i 12 miliardi di euro nel 2025, più dell’Île-de-France (10,4 miliardi) e della Catalogna (8,8). La crescita sul 2019 è del 55,8%, la più alta tra le regioni del confronto. La ricerca, racconta il Rapporto sulla filiera Life Science in Lombardia, è il fronte che cresce più in fretta. Il comparto Clinical & Life Science vale la metà di tutte le pubblicazioni scientifiche lombarde, e la regione produce oltre un terzo della ricerca italiana del settore. Nel 2025 gli articoli scientifici lombardi sono 13.492: tra le regioni del confronto solo l’Île-de-France ne produce di più (circa 14.693), mentre restano dietro Baden-Württemberg (11.997) e Catalogna (10.650). Rispetto al 2019 le pubblicazioni lombarde crescono del 27,7%, la dinamica più forte del gruppo: Catalogna +13,8%, Île-de-France +2,1%, Baden-Württemberg addirittura -1,3%. Sui brevetti la Lombardia vale il 31% di quelli italiani Life Science depositati all’Ufficio europeo dei brevetti tra il 2020 e il 2024. Il 77% viene dalle imprese e il 9% da ospedali e IRCCS. Anche la sanità è un pilastro del Sistema: i servizi sanitari generano 35,2 miliardi di valore della produzione e 18,6 miliardi di valore aggiunto. Questo valore si traduce in un’aspettativa di vita alla nascita di 84,4 anni, tra le più alte d’Europa con la mortalità per tumori che scende a 234 decessi ogni 100 mila abitanti e quella per malattie del sistema circolatorio a 218. Dati che raccontano l’efficienza e l’efficacia del modello pubblico-privato di erogazione delle cure presente nella nostra Regione.

Al centro del Forum il position paper “La prevenzione come investimento”, realizzato da Assolombarda con il CIFREL – Università Cattolica del Sacro Cuore, presentato in anteprima il 29 settembre al Parlamento europeo e illustrato oggi dal professor Massimo Bordignon. Il messaggio è netto: la prevenzione è un investimento economico, oltre che sociale, ma le regole contabili classificano la spesa per vaccini, immunizzazione e screening come spesa corrente. Il costo pesa subito sul bilancio, i benefici futuri non vengono conteggiati. Il perimetro di spesa è contenuto. In Italia i vaccini valgono 758,2 milioni di euro (2024), poco più dello 0,5% dei 134 miliardi della spesa sanitaria, e i tre screening oncologici previsti dai LEA non superano i 250 milioni: in tutto non più di 1,3 miliardi l’anno, già iscritti a bilancio.

I ritorni, invece, sono multipli. Applicando i coefficienti più cauti della simulazione CIFREL–The European House Ambrosetti, i 250 milioni aggiuntivi stanziati nella Legge di bilancio 2026 producono 704 milioni di benefici attesi, con un moltiplicatore di 2,81, contando solo la minore spesa sanitaria futura e i giorni di malattia evitati, non le vite salvate né la qualità della vita. La letteratura internazionale arriva fino a 19 euro di ritorno per ogni euro investito nella vaccinazione degli adulti in dieci Paesi europei. Il potenziale è ancora in parte inespresso: la copertura anti-HPV delle ragazze nate nel 2012 è al 51% contro un obiettivo del 95%, lo screening colorettale al 33% contro il target del 50%, l’antinfluenzale negli over 65 al 53%. E la demografia accelera: oggi un italiano su quattro ha 65 anni o più, nel 2050 sarà più di uno su tre. Al Governo, Assolombarda chiede di inserire immunizzazione e screening tra le priorità di investimento della programmazione economico-finanziaria, cominciando da questa legge di bilancio, e di confermare e rafforzare le risorse per il settore. In Europa si aprono due finestre: la revisione delle regole di contabilità nazionale (ESA 2030), con la proposta della Commissione attesa entro fine anno, e il Quadro finanziario pluriennale post-2027, che dovrebbe prevedere linee di finanziamento dedicate a immunizzazione e screening. Accanto alle richieste, l’impegno diretto: Assolombarda promuove policy aziendali che favoriscono stili di vita sani e la partecipazione dei lavoratori alle campagne pubbliche di screening e vaccinazione. Il secondo tema del Forum è la ricerca clinica, oggetto del position paper di Assolombarda sul progetto RAIL – Research Act and Innovation in Lombardy.

Il contesto è quello di un’Europa che perde terreno: tra il 2013 e il 2023 le sperimentazioni profit nel mondo sono cresciute del 38%, mentre la quota europea è scesa dal 22% al 12%. E la posta in gioco è alta: nello spazio economico europeo i trial clinici generano 21,7 miliardi di euro di valore aggiunto l’anno e circa 165.000 posti di lavoro. In Italia le aziende sponsor investono circa 750 milioni l’anno in ricerca clinica, con un ritorno per il Servizio sanitario nazionale di 2,77 euro per ogni euro investito. La Lombardia parte forte: nel 2023 il 43% degli studi clinici valutati in Italia ha coinvolto almeno un centro lombardo, la regione conta 20 IRCCS, più di un terzo di quelli italiani, e nel 2025 ha superato i 640 milioni di euro di investimenti in R&S per nuove tecnologie per la salute. I tempi sono già migliori della media nazionale: negoziazione dei contratti più rapida dell’11%, attivazione dei centri del 22%. Ma in Italia passano in media 151 giorni dall’autorizzazione di uno studio al primo paziente arruolato, e la Spagna arruola per studio più del doppio dei pazienti: 38 contro 16. Il conto, a livello nazionale, è di oltre 10.000 pazienti esclusi e 180 milioni di investimenti perduti ogni tre anni. Con RAIL, Assolombarda indica sei direttrici: contratti gestiti in parallelo all’iter autorizzativo, uniformità contrattuale anche per gli studi osservazionali, tariffari trasparenti, sviluppo delle competenze, arruolamento dei pazienti integrato nei percorsi di cura, digitalizzazione sostenuta dall’intelligenza artificiale. Il paper propone indicatori di performance regionali, con un obiettivo di sette giorni tra il via libera allo studio e i documenti per attivare il centro, e una Cabina di regia permanente tra Regione, Comitati Etici, strutture sanitarie e imprese, con Assolombarda come interlocutore del tessuto industriale. Un primo riscontro è già arrivato: il 3 agosto Regione Lombardia ha deliberato il principio della gestione parallela delle fasi amministrative, contrattuali e valutative.

“Oggi introduciamo due proposte concrete, costruite sui dati – ha spiegato Nicoletta Luppi, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Life Science & Europa. – Sulla prevenzione chiediamo regole che riconoscano ciò che genera valore nel tempo. A livello europeo, il nuovo bilancio pluriennale dell’Unione e la revisione delle regole contabili sono due finestre che l’Italia non può lasciarsi sfuggire, soprattutto visto che ci apprestiamo al semestre di turno per la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. Sulla ricerca clinica la Lombardia è un’eccellenza: ora deve trasformarla in attrattività. La scelta della Regione di gestire in parallelo le diverse fasi va nella direzione giusta; serve una Cabina di regia permanente che dia continuità al lavoro comune e ne misuri i risultati. Il filo che lega questi temi è uno solo: non guardare alla salute con l’orizzonte di un singolo esercizio di bilancio. Sarà il nostro impegno anche per il 2027, a Milano come a Roma e a Bruxelles.”

– Foto xm4/Italpress –

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