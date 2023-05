PALERMO (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in visita a Palermo, dove prenderà parte alla presentazione di “Non ci avete fatto niente”, il libro di Tina Montinaro, vedova dell’agente Antonio Montinaro, componente della scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci. La giornata del Ministro proseguirà con la deposizione di un corona d’alloro alla Lapide dei Caduti in memoria dei caduti della Polizia di Stato, e successivamente con una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura del capoluogo. (ITALPRESS).

Photo credits: xm3