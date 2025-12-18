Ministero Commercio: Cina e UE avviano consultazioni sul caso dei veicoli elettrici

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e l’Unione Europea (UE) hanno avviato le consultazioni sul caso dei veicoli elettrici (EV), ha dichiarato giovedì il ministero del Commercio.

I principi e la posizione della Cina rimangono coerenti, e il Paese è desideroso di affrontare in modo adeguato le divergenze con l’UE attraverso il dialogo e le consultazioni, al fine di promuovere una soluzione a livello di settore, ha affermato He Yadong, portavoce del ministero, durante un regolare briefing con la stampa.

Secondo il portavoce, la Cina auspica che l’UE collabori nella stessa direzione, attuando efficacemente l’importante consenso raggiunto dai leader di entrambe le parti e dimostrando una sincerità autentica.

