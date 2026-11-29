MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 24 anni, responsabile una truffa commessa ai danni di una donna di 68 anni. Gli agenti della Squadra Mobile milanese, durante un servizio di controllo del territorio volto al contrasto di reati di genere, hanno notato il 24enne che, nei pressi di piazza Brescia, ha indossato un cappellino con visiera e, in costante comunicazione telefonica, ha iniziato a percorrere via Carlo Dolci prestando particolare attenzione ai numeri civici degli stabili.

Pochi istanti dopo, si è fermato e ha iniziato a guardare all’interno dell’androne di un palazzo, per poi citofonare ed entrare una volta aperto il portone. I poliziotti si sono appostati e lo hanno fermato pochi minuti dopo mentre scendeva di corsa le scale; a seguito del controllo, è stato trovato in possesso di un canovaccio avvolto, all’interno del quale sono stati rinvenuti vari monili in oro.

Contestualmente, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato e contattato la vittima, una donna di 68 anni residente nello stesso stabile, la quale ha riferito di essere stata chiamata circa un’ora prima sull’utenza di casa da un presunto maresciallo dei Carabinieri.

Quest’ultimo le avrebbe riferito di una rapina avvenuta in mattinata in una gioielleria di Milano ad opera di quattro uomini a bordo di un SUV nero, la cui targa sarebbe risultata riconducibile al marito. Con un pretesto, i truffatori hanno indotto il coniuge a recarsi presso la caserma di via della Moscova, lasciando così la donna sola in casa.

Seguendo le istruzioni ricevute al telefono, la 68enne ha poi accolto un giovane di 24 anni, sedicente delegato al quale avrebbe dovuto mostrare gioielli e monili in oro per escludere il coinvolgimento del marito nella rapina.

Il giovane le ha chiesto di recuperare un documento d’identità così da distrarla, approfittandone per impossessarsi rapidamente del canovaccio in cui erano custoditi gli oggetti di valore.

Ottenuta la refurtiva, il 24enne si è dato a precipitosa fuga lungo le scale, ma al piano terra è stato prontamente fermato dagli agenti.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).