Milano-Cortina: Su Yiming portabandiera della Cina alla cerimonia di chiusura

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Lo snowboarder Su Yiming è stato nominato portabandiera della Cina alla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, in programma oggi all’Arena di Verona. Lo riferisce l’Olympic Information Service.
Su si è laureato campione olimpico nello snowboard slopestyle maschile, conquistando la prima medaglia d’oro per la Cina in questi Giochi. L’atleta ha inoltre ottenuto un bronzo nel big air.
