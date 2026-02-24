Milano-Cortina: partito comunista cinese e Consiglio di Stato si congratulano con delegazione ai Giochi per i risultati

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Comitato centrale del partito comunista cinese e il Consiglio di Stato hanno inviato un messaggio di congratulazioni alla delegazione cinese per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, complimentandosi per aver ottenuto i migliori risultati di sempre per la Cina in un’Olimpiade invernale all’estero.

Con cinque medaglie d’oro, quattro d’argento e sei di bronzo, alla delegazione sono arrivate le congratulazioni per “aver reso onore alla madrepatria e al popolo cinese”.

“Gli atleti hanno dimostrato notevole perseveranza e prodezza sportiva – si legge nel messaggio -, gareggiando lealmente e mantenendo rapporti amichevoli con i loro colleghi provenienti da tutto il mondo, mostrando ancora una volta l’immagine di una Cina nella nuova era e ispirando passione e spirito di duro lavoro del popolo cinese in nel paese e all’estero”.

Nella lettera si spinge la spedizione cinese a “concentrarsi sul rendere la Cina una nazione forte negli sport e a continuare a raggiungere nuovi traguardi negli sport invernali sulla scena mondiale”, consolidando ed espandendo così il traguardo nazionale che prevede “il coinvolgimento di 300 milioni di persone negli sport invernali”.

Gli atleti olimpici sono stati inoltre incoraggiati a “dare nuovi contributi all’avanzamento della costruzione di un grande Paese e al ringiovanimento nazionale su tutti i fronti”.

(ITALPRESS).