Milano Cortina 2026: premiazione dei 1000m di short track maschile (1)

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – L’olandese Jens van’T Wout (medaglia d’oro), il cinese Sun Long (argento) e il sudcoreano Rim Jong-un (bronzo) posano per una foto durante la cerimonia di premiazione dei 1000 metri maschili di short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 a Milano, il 12 febbraio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
