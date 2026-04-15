ROMA (ITALPRESS) – Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio (Fic), avviata nel novembre 2025, quando la federazione ha scelto Suzuki come partner ufficiale per la mobilità, sia su strada sia in acqua. Suzuki è partner della Nazionale di canottaggio ed è presente in maniera concreta nelle principali competizioni nazionali e internazionali. Sul campo, la collaborazione si traduce in un supporto diretto alle attività sportive e in una visibilità distintiva sulla divisa degli atleti, con la “S” Suzuki.

In acqua, Suzuki affianca gli equipaggi motorizzando i battelli con affidabili motori fuoribordo, caratterizzati da bassi consumi e ridotto impatto ambientale; a terra, una flotta di vetture Suzuki – tutte dotate di tecnologia 100% hybrid – garantisce mobilità efficiente, pratica e sostenibile durante eventi e trasferimenti. La collaborazione trova piena espressione anche nell’impegno concreto verso l’ambiente: Suzuki fornisce fuoribordo a basse emissioni, dotati di tecnologie avanzate come i sistemi #lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector), un dispositivo che durante la navigazione raccoglie le microplastiche presenti nell’acqua e il dispositivo #consumameno (Suzuki Lean Burn), un sistema intelligente che ottimizza la combustione migliorando l’efficienza del motore e riducendo consumi ed emissioni.

Questa partnership è protagonista attiva anche durante i principali appuntamenti del calendario federale. In occasione del Secondo Meeting Nazionale di Piediluco, che ha visto la partecipazione di quasi 1200 atleti provenienti da tutta Italia (113 società) e ha rappresentato una tappa chiave verso gli impegni internazionali giovanili, Suzuki è stata a fianco alla Fic come promotore attivo dei valori dello sport.

Il principale valore sportivo del Secondo Meeting Nazionale è stato rappresentato dall’opportunità, per gli atleti Under 19 e 23, di qualificarsi per gli appuntamenti internazionali giovanili. Gli equipaggi che si sono classificati nei primi tre posti nel singolo e del due senza Under 19 e 23 hanno ottenuto il body azzurro per i campionati Europei e i campionati Mondiali di categoria.

Suzuki e Fic proseguono dunque il loro viaggio insieme per tutto il calendario sportivo, dai meeting nazionali fino ai principali appuntamenti europei e mondiali, includendo anche le competizioni giovanili e i grandi eventi dedicati alla promozione dello sport. Prossima tappa, dal 24 al 26 aprile, sarà rappresentata dal 40° Memorial d’Aloja sempre a Piediluco (Tr).

-Foto ufficio stampa Suzuki-

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