Milano-Cortina 2026: nuovo record olimpico di Stolz in 1.000 m di pattinaggio velocità, bronzo a Ning

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – Mercoledì la stella statunitense Jordan Stolz ha conquistato la medaglia d’oro con un nuovo record olimpico da 1:06.28 nei 1.000 metri di pattinaggio di velocità maschile a Milano-Cortina 2026, mentre l’atleta cinese Ning Zhongyan ha ottenuto la sua prima medaglia olimpica vincendo il bronzo.

Il 21enne Stolz ha battuto il precedente record olimpico di 1:07.18 stabilito dal pattinatore olandese Gerard van Velde ai Giochi di Salt Lake City 2002 – prima che lui nascesse – con mezzo secondo di vantaggio sull’argento Jenning de Boo dei Paesi Bassi. I due pattinatori, impegnati nella quattordicesima coppia, hanno fatto registrare i migliori tempi della giornata.

Ning, impegnato nella dodicesima coppia, ha fermato il cronometro a 1:07.34, assicurandosi il bronzo.

In precedenza, nell’undicesima coppia, l’atleta cinese Lian Ziwen si è scontrato con l’olandese Joep Wennemars nella zona di cambio corsia. Secondo le regole del pattinaggio di velocità, l’atleta nella corsia interna deve evitare il contatto durante questa fase. Lian, che si trovava nella corsia interna, è stato squalificato dopo l’incidente, il che ha causato un breve ritardo.

L’incidente non ha influito sulla prestazione di Ning, che ha poi conquistato la prima medaglia della Cina nel pattinaggio di velocità e negli sport su ghiaccio in questi Giochi.

A Wennemars è stata concessa una ripetizione della prova e alla fine ha concluso al quinto posto.

