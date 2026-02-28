Milano-Cortina 2026: Cina invierà 70 atleti ai Giochi paralimpici

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Venerdì la Cina ha annunciato una delegazione di 167 membri, di cui 70 atleti, che gareggerà in 71 competizioni in sei discipline sportive ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, rappresentando la più grande delegazione del Paese e la più ampia partecipazione a competizioni in una Paralimpiade invernale all’estero.

Gli atleti, 51 uomini e 19 donne, sono tutti dilettanti, con 62 di loro che hanno già partecipato a delle Paralimpiadi invernali. La loro età media è di 27 anni, con un range che va dai 18 ai 40 anni.

“Sarà la mia seconda Paralimpiade invernale. Sono felice di poter continuare a gareggiare sul palcoscenico più importante”, ha dichiarato Liu Zixu, atleta paralimpico cinese di sci di fondo e biathlon, che ha vinto la prima medaglia d’oro del Paese alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022.

“Dopo l’allenamento e la preparazione tecnica e tattica, spero di superare i miei limiti per ottenere un risultato migliore a questi Giochi”, ha aggiunto Liu.

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina si terranno dal 6 al 15 marzo, con 79 competizioni in sei discipline sportive: para sci alpino, para biathlon, para sci di fondo, para hockey su ghiaccio, para snowboard e curling in carrozzina – con oltre 600 atleti provenienti da 52 Paesi e regioni attesi in gara.

Sarà la settima partecipazione della Cina a una Paralimpiade invernale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).