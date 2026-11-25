MILANO (ITALPRESS) – Anteprima speciale a Milano, all’Anteo Palazzo del Cinema, per “Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti”, il film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti alla presenza dell’artista e dei due registi, in vista dell’uscita come evento speciale al cinema da domani al 2 dicembre 2026 con Plaion Pictures, in occasione dei 60 anni di Jovanotti.

La serata milanese ha aperto il tour di presentazione che toccherà diverse città italiane, tra cui Udine, Roma, Pordenone e Torino, raccontando un progetto nato da sette anni di lavoro e fiducia a partire dal primo Jova Beach Party del 2019 per mostrare anche la quotidianità di Lorenzo Cherubini lontano dai grandi palchi.

Già presentato in anteprima mondiale alla 21ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening, il documentario ripercorre quarant’anni di carriera tra immagini inedite, materiali d’archivio personali e familiari – compresi filmati amatoriali girati dal padre – dagli esordi in una radio locale ai grandi concerti, fino ai viaggi e alla bicicletta.

Il film è prodotto da Soleluna e Hi Production srl, con produttore esecutivo Tatiana Forese per Amarcord Srl, coproduttrici esecutive Costanza Coldagelli e Mariangela Offeddu per Matrioska, e Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale.

-Foto ufficio stampa Echo-

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