ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato l’attenzione del grande pubblico al Salone di Parigi 2026, Alfa Romeo Cuorerosso torna a casa. Dal 28 novembre al 9 dicembre, spiega una nota, la spettacolare concept car sarà protagonista di un’esposizione speciale al Museo Alfa Romeo di Arese, offrendo agli appassionati “l’opportunità di scoprire da vicino una delle più affascinanti espressioni della visione futura del Biscione”. Ad accoglierla sarà la sezione “Velocità”, cuore del percorso museale che ripercorre oltre un secolo di storia Alfa Romeo attraverso le vetture che ne hanno segnato l’evoluzione. Una cornice dal forte valore simbolico, nella quale Cuorerosso stabilisce un dialogo ideale con le icone del passato, testimoniando come l’innovazione del Marchio continui a trovare ispirazione nelle proprie radici.

Cuorerosso è il manifesto della visione futura del Marchio, che reinterpreta in chiave contemporanea ciò che da sempre ne definisce l’identità: bellezza, sportività, italianità e, soprattutto, piacere di guida. Una direzione destinata a tradursi in una futura gamma multi-energy, con architetture flessibili e differenti soluzioni di propulsione, senza rinunciare a quel rapporto viscerale tra auto e guidatore che trasforma il movimento in emozione. A raccontarlo sono già i tre pilastri del progetto – Rosso, Italia e Sportività – che si fondono in un linguaggio nuovo, profondamente italiano e inequivocabilmente Alfa Romeo. La presenza di Cuorerosso rende ancora più coinvolgente la visita al Museo di Arese, dove il futuro del Biscione incontra una storia straordinaria. Ad accogliere i visitatori all’ingresso sono infatti anche le Spider “Duetto” della quarta serie, protagoniste dell’ultima fase della mostra “Spider è Alfa Romeo”, organizzata per celebrare i sessant’anni dell’iconica vettura presentata nel 1966. Un modello che, attraverso quattro generazioni e 28 anni di produzione, è diventato uno dei simboli più amati dello stile italiano nel mondo. E il viaggio nell’universo Alfa Romeo prosegue con l’attuale gamma del Marchio, esposta presso l’area d’ingresso che ospita anche l’Alfa Romeo Temporary Shop. Qui i visitatori potranno ammirare Junior, Tonale, Stelvio e Giulia Quadrifoglio, quattro diverse interpretazioni della sportività italiana che testimoniano la continuità tra il patrimonio storico del Biscione e la sua evoluzione contemporanea. Perchè cambiano le epoche, le forme e le tecnologie, ma il cuore di Alfa Romeo continua a battere con la stessa passione. Il Museo Alfa Romeo di Arese è aperto tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 18.00, con chiusura settimanale il martedì.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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