ROMA (ITALPRESS) – “Una manovra per i ricchi? Basta guardare chi paga e chi invece ci guadagna per capire quanto sia falsa questa narrazione“. Così in uno short video sui suoi social il premier Giorgia Meloni, che spiega alcuni punti salienti dell’ultima manovra: “Sento dire che questa sarebbe una manovra per i ricchi, molto interessante. Allora per capire quanto ci sia di vero, potremmo, per esempio, vedere chi la paga. Primo: banche e assicurazioni con un addizionale IRES di tre punti per due anni; insieme al raddoppio della tassa sulle transazioni finanziarie fanno circa 5 miliardi e mezzo. Due: imprese energetiche con circa 700 milioni in più di Irap e la legge vieta espressamente di scaricarli sulle bollette. Tre: il settore dei giochi con altri 700 milioni. Quattro: lo Stato con un miliardo di tagli alle spese della presidenza del Consiglio dei ministri e di tutti i ministeri e poi anche alla politica abbiamo chiesto qualcosa: chi dona a un partito non potrà più detrarre dalle tasse il 26% ma solo il 19%”.

“Dall’altra parte – aggiunge – ci guadagna chi lavora. Gli aumenti contrattuali tassati al 5% e quelli dei giovani all’1%; ci guadagnano le famiglie con l’addio al bollo auto, il bonus per le mamme che lavorano, il congedo parentale pagato all’80%, la detassazione di chi affitta la casa a canone concordato. E ci guadagna il ceto medio con l’estensione dell’aliquota al 33% per chi ha un reddito fino a 55mila euro e ci guadagna chi e’ in prima linea: i medici, gli infermieri del pronto soccorso, fino alle forze dell’ordine”.

“Insomma, qualche anno fa i soldi dei contribuenti servivano a salvare le banche, adesso chiediamo alle banche di dare una mano a chi lavora. Giudicate voi quale strada vi sembra piu’ equa”, sottolinea Meloni.

– Foto Ipa Agency –

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