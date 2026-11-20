NAPOLI (ITALPRESS) – Un confronto sulla storia e sull’evoluzione della cultura politica italiana, dalla Democrazia cristiana all’esperienza di Silvio Berlusconi fino all’attuale stagione del centrodestra. Questo il tema al centro della presentazione del libro di Gianfranco Rotondi “Il partito italiano dalla Dc a Berlusconi a Meloni” (Graus Edizioni), che si è svolta alla libreria Mondadori Bookstore del Vomero, a Napoli, prima tappa del tour nazionale dell’autore.

All’incontro hanno partecipato Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, e Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Campania. Tra gli ospiti anche l’avvocato penalista Alfonso Furgiuele e l’imprenditrice Marilù Faraone Mennella. A moderare il dibattito Angelo Picariello, firma di Avvenire.

Al centro della presentazione il filo di continuità tra le diverse stagioni politiche e la capacità di una tradizione culturale di rinnovarsi nel tempo. “Gli elettori sono sempre gli stessi. Io vengo dalla Democrazia cristiana e il Popolo della libertà, come lo chiamava Berlusconi, era sempre lo stesso. Votava per Gava, poi ha votato per Berlusconi, oggi vota per Giorgia Meloni. Cambiamo le forme, ma siamo sempre noi“, ha affermato Rotondi, interrogandosi anche sulla capacità dell’attuale leadership di coniugare innovazione e tradizione. “Giorgia fa qualche passo verso l’innovazione, ma anche qualche piacevole passo verso le coordinate conservatrici della cultura cattolica”, ha aggiunto.

Nel corso dell’incontro Luigi Di Maio ha ricordato il rapporto personale con Rotondi, nato durante l’esperienza parlamentare. “Quando sono entrato alla Camera nel 2013, ero vicepresidente e Gianfranco era uno dei pochi a parlare bene di me. Nonostante siano passati più di dieci anni e nonostante le nostre posizioni e appartenenze politiche diverse, abbiamo sempre avuto modo di confrontarci. Sono qui esclusivamente come amico di Gianfranco, per tributargli la capacità di riuscire sempre ad avere un canale di comunicazione con la parte più lontana”, ha dichiarato.

Sangiuliano ha invece sottolineato il valore della ricostruzione storica proposta nel volume. “Gianfranco Rotondi ha un’origine democristiana, io ho un’origine diversa, vengo dalla destra pura, dal Movimento sociale, quindi abbiamo origini diverse e poi ci siamo incontrati, militiamo nello stesso partito. Diceva Benedetto Croce che la storia non è un orpello del passato, ma è sempre un fatto contemporaneo, una sorta di cassetta degli attrezzi nella quale riponiamo gli strumenti per interpretare la realtà che ci circonda e, magari, in alcuni casi, come diceva Giambattista Vico, prefigurare anche il futuro”, ha affermato. “Nel libro c’è un passaggio che ho molto apprezzato, quello sulla fine degli anni Ottanta, quando i democristiani andavano avanti con le loro ritualità politiche e non si erano accorti che il mondo era cambiato perché era crollato il Muro di Berlino. La capacità di una visione politica è sempre quella di interpretare la realtà ed essere pronti a cambiare quando è necessario, perché se ci si fossilizza sui vecchi rituali si viene sommersi dalla storia”, ha concluso Sangiuliano.

– Foto xm9/Italpress –

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