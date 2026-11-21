ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di risultati eccezionali, che riflettono la solidità della nostra strategia, la qualità della nostra esecuzione e, soprattutto, la qualità e la spinta delle nostre persone. Abbiamo trasformato Unicredit in una delle banche più solide, efficienti e redditizie d’Europa, raggiungendo livelli record di remunerazione degli azionisti, generando il capitale necessario per distribuire oltre 30 miliardi di euro ai nostri azionisti dal 2021. E, in prospettiva, ulteriori 50 miliardi di euro entro il 2030, rafforzando con ciò i nostri coefficienti patrimoniali e investendo. Non siamo di fronte a un picco temporaneo di performance, ma al risultato di un gruppo strutturalmente più forte, che continua a trasformarsi. Il nostro modello di business, diversificato, resiliente ed estremamente efficiente, ci offre una piattaforma di crescita sostenibile di grande valore. Guardiamo al futuro con fiducia, determinazione, ambizione e, onestamente, emozione”. Lo afferma in una intervista a Milano Finanza l‘amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, commentando i risultati registrati dal Gruppo.

“Siamo in attesa dell’autorizzazione finale (quella delle autorità polacche, ndr) che auspichiamo di ottenere entro la fine di questo mese. Una volta ricevuta, procederemo con i passi per assumere il controllo e una volta concluso inizieremo ad eseguire il piano, come promesso”. Così Orcel a proposito dell’operazione Commerzbank. “Affronteremo ogni fase con rigore e nel pieno rispetto delle regole di governance e dei requisiti normativi. La logica industriale è molto forte: costruire un campione bancario in Germania, parte di un campione europeo ancora più solido, con una leadership nelle due principali economie dell’Eurozona, così come in Austria, i Paesi balcanici e Grecia, capace di sostenere l’economia reale e competere su scala globale. Si tratta di creare forza strategica e valore nel lungo termine”, aggiunge.

“Oggi sei delle sette maggiori banche italiane sono coinvolte in operazioni di consolidamento domestico. Per Unicredit ciò crea un’opportunità straordinaria per accelerare la crescita organica e rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato. Riteniamo di poter raggiungere una quota di mercato nei segmenti clienti e prodotti mirati di oltre il 15% senza spendere un solo euro in premi di acquisizione, ancor più importante, senza andare attraverso integrazioni difficili per le nostre persone e i clienti. Per questo non abbiamo alcuna pressione a concludere operazioni e certamente non a qualunque prezzo. Oggi osserviamo il mercato italiano con grande attenzione, ma non siamo forzati a partecipare a una corsa al consolidamento“. Così Orcel risponde alla domanda se Unicredit tornera’ a guardare Banco Bpm o se sta valutando altre opportunità.

Rispondendo invece a una domanda sui provvedimenti riguardanti le banche nella nuova manovra Orcel ribadisce che “Comprendiamo le esigenze della finanza pubblica, ma certezza negli accordi, stabilità normativa e prevedibilità regolamentare sono elementi fondamentali per la credibilità di un Paese e la competitività di un’economia. Altresì, se il bisogno esiste, tutti dobbiamo fare la nostra parte e non solo le banche. Gli investitori internazionali attribuiscono enorme valore alla certezza delle regole quando allocano capitale. Le banche contribuiscono già in misura più che proporzionale al gettito fiscale e svolgono un ruolo essenziale nel finanziamento delle imprese e dei mercati del debito sovrano. La capacità di investire, concedere credito e sostenere la crescita economica dipende in ultima analisi da un quadro stabile e prevedibile, nonché da una pressione fiscale non eccessiva e non superiore a quella dei concorrenti stranieri”.

– Foto di repertorio ufficio stampa UniCredit –

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