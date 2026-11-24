BOLOGNA (ITALPRESS) – La Regione Emilia-Romagna stanzia oltre 759mila euro per il biennio 2025-2026 a sostegno della rete antiviolenza del territorio di Ferrara. Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’assessora regionale alle Pari opportunità, Gessica Allegni, ha fatto tappa ieri nella città estense nell’ambito dell’iniziativa itinerante “Incontro ai territori”.

Allegni ha visitato la sede storica dell’Udi (Unione Donne in Italia) e incontrato le operatrici del Centro Donna Giustizia, punto di riferimento cittadino attivo dal 1981 con sportelli anche a Comacchio, Copparo, Codigoro, Bondeno e Argenta. Presenti all’incontro la presidente del Centro, Angela Rita Alvisi, la storica esponente Udi Liviana Zagagnoni e gli assessori comunali Angela Travagli (Pari opportunità) e Marco Gulinelli (Cultura). “Sono luoghi straordinari della memoria e dell’autodeterminazione, presidi fondamentali che da decenni offrono accoglienza e supporto grazie a operatrici e volontarie – ha dichiarato Allegni -. Le donne non sono soltanto destinatarie delle politiche pubbliche, ma protagoniste del cambiamento della società”.

Nel dettaglio, i 759mila euro regionali coprono il funzionamento del Centro antiviolenza, delle 3 Case rifugio (26 posti totali) e dei 2 Centri per uomini autori di violenza (oltre 500mila euro), oltre ai percorsi di autonomia abitativa ed economica (124mila euro), al supporto psicologico (quasi 80mila euro) e alla prevenzione nelle scuole (oltre 24mila euro). A queste somme si aggiungono altri 209mila euro da bando per 8 progetti locali contro la violenza di genere (destinati ad Arcigay Ferrara, Centro culturale ‘L’umana avventura’, Centro Donna Giustizia, Udi e ai Comuni di Copparo, Comacchio, Jolanda di Savoia e Bondeno) e 64mila euro per 2 progetti dedicati alla parità economica nei Comuni di Codigoro (40mila) e Bondeno (24mila).

– Foto Regione Emilia Romagna –

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