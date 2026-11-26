ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Romania, Nicusor Dan, hanno co-presieduto questa mattina a Bruxelles, prima dell’avvio dei lavori del Consiglio europeo straordinario, una nuova riunione dei leader del gruppo “Amici della Coesione”, dedicata al negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea 2028-2034.

L’incontro ha consentito di fare il punto sugli ultimi sviluppi del negoziato, alla luce della nuova Negobox presentata dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, e sulla base della piattaforma negoziale comune definita dai leader del gruppo lo scorso ottobre. Meloni ha ribadito la necessità di arrestare la progressiva riduzione delle risorse del prossimo bilancio europeo e di salvaguardare le dotazioni destinate alla Politica agricola comune e alla Politica di coesione, essenziali per la crescita, la competitività e la convergenza economica e sociale dell’Unione. I leader del gruppo hanno convenuto di affidare ai presidenti Meloni e Dan il compito di rappresentare le posizioni comuni degli “Amici della Coesione” negli incontri negoziali previsti nel corso della giornata.

– foto Palazzo Chigi –

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