ROMA (ITALPRESS) – “Ci eravamo illusi qualche decennio fa, alla fine della guerra fredda, che fosse arrivato il tempo della profezia del profeta Michea, ma a quella condizione non è corrisposta un’adeguata e solida applicazione dei principi che il profeta indica. Non vi è stata un’adeguata e consolidata ricerca di motivi che uniscono l’umanità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 della Pontificia Università Lateranense. “Quanto avviene oggi invece suscita allarme, e il Papa con chiarissimo severo rigore ha indicato più volte” il pericolo “del ritorno di volontà e dominio, la volontà di reintrodurre la barbarie dei rapporti internazionali. Il messaggio che abbiamo ascoltato oggi va raccolto non soltanto qui, ma ovunque”.

“Nell’enciclica Magnifica Humanitas, il Papa ha posto l’attenzione sui temi dei nuovi strumenti di approfondimento e di conoscenza. L’intelligenza artificiale presenta prospettive che per molti aspetti sono suggestive, ma anche il rischio, che è stato denunciato con grande rigore da Sua Santità, di una sorta di arretramento sull’applicazione e lo sviluppo dell’intelligenza dell’uomo di fronte ai nuovi strumenti, che al contrario richiedono una maggiore capacità, preparazione, forza intellettuale per governarli”, ha aggiunto.

– foto Quirinale –

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