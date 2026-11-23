ROMA (ITALPRESS) – “La collaborazione tra Banca d’Italia e ministero degli Esteri è un grande esempio di gioco di squadra tra le istituzioni del nostro paese. Tips Clone è uno strumento chiave per avvicinare sempre di più i Balcani all’Europa: pagamenti più rapidi, sicuri ed efficienti significano meno costi, più scambi commerciali e nuove opportunità per le imprese”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un videomessaggio alla cerimonia di lancio, a Palazzo Koch a Roma, della piattaforma Tips Clone. “L’Italia è capace di costruire ponti concreti tra i Balcani e l’Unione europea – continua Tajani, – Continueremo a essere in prima linea per sostenere il percorso europeo della regione. La riunificazione dei Balcani in Europa rappresenta una priorità assoluta per questo governo e per me: è un grande investimento strategico per il consumo dell’Europa. Vogliamo costruirlo attraverso iniziative concrete, come Tips Clone”.

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