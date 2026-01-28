Malta, veglia davanti all’Ambasciata USA denuncia la “crudeltà” nelle politiche migratorie

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’organizzazione maltese per i diritti civili Rpubblika ha tenuto ieri sera una veglia davanti all’Ambasciata degli Stati Uniti a Ta’ Qali, avvertendo che presunti abusi legati all’applicazione delle norme sull’immigrazione negli USA rischiano di erodere le norme democratiche a livello globale.

Repubblika ha sottolineato come pratiche quali detenzioni di massa, deportazioni e separazioni familiari mettono a rischio lo stato di diritto e stabiliscono pericolosi precedenti internazionali.

Rivolgendosi ai partecipanti, la presidente di Repubblika, Vicki Ann Cremona, ha affermato che gli Stati Uniti stanno vivendo livelli di crudeltà statale “un tempo ritenuti incompatibili con una democrazia liberale”.

Cremona ha fatto riferimento a morti segnalate durante la detenzione e al trattamento dei bambini “considerati problemi amministrativi piuttosto che esseri umani”. Al centro della veglia vi erano le morti di Renée Good e Alex Pretti, colpiti da agenti federali per l’immigrazione a Minneapolis.

-Foto Repubblika-

(ITALPRESS).