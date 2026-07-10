Liguria, al Gaslini presentata “Campagna Amica per la Salute”: il progetto che porta il mercato degli agricoltori all’interno di 70 ospedali

GENOVA (ITALPRESS) – L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha partecipato questa mattina all’Istituto Giannina Gaslini alla presentazione di “Campagna Amica per la Salute”, il progetto nazionale promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia che porta il mercato degli agricoltori all’interno di 70 ospedali italiani per promuovere la prevenzione attraverso una corretta alimentazione. L’iniziativa, ospitata dal Gaslini, ha visto l’allestimento del mercato di Campagna Amica con i produttori di Coldiretti Liguria, laboratori didattici dedicati ai bambini e una raccolta fondi a favore di Fondazione Gaslininsieme ETS.

“È significativo che un luogo simbolo della cura e dell’eccellenza sanitaria come il Gaslini ospiti un progetto che mette al centro la prevenzione attraverso una corretta alimentazione, valorizzando il ruolo dell’agricoltura e delle produzioni locali – ha detto nel suo saluto l‘assessore Piana – La salute si costruisce anche attraverso le scelte quotidiane che compiamo a tavola: promuovere il consumo di prodotti freschi, stagionali e del territorio significa investire nel benessere delle persone e nella prevenzione. Portare il mercato di Campagna Amica all’interno di una struttura ospedaliera crea un ponte tra il mondo agricolo, la sanità e i cittadini, trasmettendo un messaggio semplice ma fondamentale: la qualità del cibo è qualità della vita. L’iniziativa – ha proseguito – assume un valore ancora più importante grazie ai laboratori dedicati ai bambini e alla raccolta fondi promossa a sostegno delle famiglie dei piccoli pazienti. Educare le nuove generazioni a una sana alimentazione e costruire alleanze tra istituzioni, mondo agricolo, sanità e terzo settore rafforza una cultura della prevenzione che guarda al futuro e contribuisce alla qualità della vita delle nostre comunità. Come Regione Liguria crediamo fortemente nel valore della nostra agricoltura, che non rappresenta soltanto un settore economico strategico, ma è anche presidio del territorio, tutela del paesaggio, custode della biodiversità e promotrice di benessere e qualità della vita”.

-Foto Regione Liguria-

(ITALPRESS).