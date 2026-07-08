Maxi sequestro al porto di Genova-Prà di oltre 7 quintali di marijuana

GENOVA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato, presso il bacino portuale di Genova-Prà, 1.400 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, un quantitativo complessivo di oltre 770 chili di marijuana.

L’ingente quantitativo, occultato all’interno di un container che trasportava un carico di frutta disidratata, era stipato in oltre 170 scatole di cartone posizionate alla base dello stesso. Il sequestro della sostanza stupefacente ha colpito in modo rilevante le piazze di spaccio della movida del Nord Italia, provocando una perdita economica stimata in oltre 8 milioni che la vendita al dettaglio avrebbe generato nelle casse delle organizzazioni criminali. L’attività è il risultato di un intenso monitoraggio effettuato sulle rotte commerciali che collegano i principali scali mondiali, tra cui il Sud – Est Asiatico con il porto di Genova, crocevia dei flussi commerciali per l’Europa Centro Occidentale.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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