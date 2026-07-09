Maxi sequestro ADM-GDF, intercettati al porto di Genova denaro e lingotti in oro non dichiarati per un valore di 150 mila euro

GENOVA (ITALPRESS) – Il personale dell’Ufficio delle Dogane (ADM) di Genova – Reparto Viaggiatori di Ponte Andrea Doria – insieme ai militari e all’unità cinofila della Guardia di Finanza di Genova, hanno intercettato denaro contante e lingotti in oro non dichiarati per un valore complessivo di 151.723 euro. Banconote e preziosi sono stati trovati tra gli effetti personali di alcuni passeggeri in partenza dal porto di Genova per il Marocco. In particolare, 52.060 euro risultavano nascosti all’interno di una confezione di detersivo.

– Foto ufficio stampa GDF –

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