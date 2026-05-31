FOGGIA (ITALPRESS) – Incidente mortale nel Foggiano. Un’auto guidata da un 16enne, sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni, è uscita di strada dopo avere accelerato per scappare da un posto di controllo dei Carabinieri. Morto uno dei passeggeri, un 17enne. E’ accaduto nella notte sulla provinciale 80, in territorio di Orta Nova, in provincia di Foggia.

L’auto, secondo una ricostruzione, si è data alla fuga. Sarebbe nato un inseguimento nel corso del quale la vettura, nei pressi di una curva per l’alta velocità, è uscita fuori strada. Uno dei passeggeri è deceduto, gli altri feriti sono finiti in ospedale. Uno è in prognosi riservata.

– foto di repertorio IPA Agency –

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