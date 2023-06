BARI (ITALPRESS) – Valorizzazione a 360 gradi del settore Ict per promuovere le eccellenze tecnologiche pugliesi e favorire nuove collaborazioni e investimenti in Puglia. Sono gli obiettivi della partecipazione della Regione Puglia a Collision 2023, in programma a Toronto, in Canada, dal 26 al 29 giugno 2023, una presenza organizzata in stretta collaborazione con l’Agenzia Ice – Ufficio di Toronto e Puglia Sviluppo.

Collision è la conferenza tecnologica in più rapida crescita in Nord America che riunisce gli attori principali del mondo della tecnologia e si rivolge principalmente a startup con un’offerta tecnologicamente avanzata. A sottolineare l’importanza della manifestazione non solo il “tutto esaurito” del botteghino, ma anche il calibro degli sponsor e degli espositori, per non parlare dei numeri dell’edizione 2023. Secondo gli organizzatori sono attesi 40.000 visitatori, 2.000 startup, 950 investitori, 600 relatori e 1.250 giornalisti, provenienti da 140 Paesi.

La Regione Puglia – sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese torna a Collision per la seconda volta dopo l’edizione del 2022 e parteciperà alla manifestazione con una delegazione di 7 startup.

“Rinnoviamo anche quest’anno la partecipazione regionale a questo evento, per le numerose occasioni di incontro ma anche di confronto e collaborazione che offre alle nostre startup”, ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. “Poter incontrare altre startup tecnologiche, imprese innovative, business angel e venture capitalist internazionali rappresenta un’enorme opportunità. In questi anni abbiamo investito moltissimo per l’innovazione e lo sviluppo delle startup tecnologiche attraverso i nostri strumenti di agevolazione. TecnoNidi, in particolare, ha inciso moltissimo sul loro sviluppo”.

“Oggi in Puglia ci sono 644 startup alle quali si aggiungono 111 pmi innovative. E l’export del settore Ict, dopo una crescita del 60% nel 2022 rispetto al 2021, continua ad aumentare di valore anche nel primo trimestre del 2023. Portiamo questa carica di innovazione in Canada, un Paese verso il quale le esportazioni pugliesi sono cresciute del 31,7% nel 2022 rispetto al 2021 e continuano a crescere anche nei primi tre mesi di quest’anno. Siamo convinti che Collision aprirà la strada a collaborazioni internazionali e all’opportunità di nuovi investimenti in Puglia”. Perchè le startup preparassero al meglio la loro partecipazione a Collision è stato organizzato, tra maggio e giugno, un percorso formativo con cinque webinar a cura dell’Agenzia Ice – Ufficio di Toronto e di Naco (National Angel Capital Organization).

Una volta lì, rilevanti saranno le opportunità per le startup della delegazione pugliese. Potranno usufruire dello stand regionale, all’interno del padiglione Italia, con una postazione di lavoro personalizzata e non solo. La maggior parte di esse, dopo una selezione curata dagli organizzatori dell’evento, ha ricevuto il riconoscimento dello status di “Alpha” o “Beta”. Il che vuol dire che avranno l’accesso all’app di Collision per fissare incontri b2b e per partecipare a workshop e ad eventi di networking. Avranno inoltre, per un giorno, un mini-stand messo a disposizione dagli organizzatori e il supporto di un’assistenza specializzata per preparare al meglio la partecipazione all’evento. Per le startup il 26 giugno, prima dell’avvio della manifestazione, ci sarà anche la possibilità di partecipare ad un programma di visite ad ecosistemi innovativi con sei percorsi alternativi: a Brampton, Durham, Halton Region, Markham Region, Mississagua e Toronto. Il programma è organizzato in collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico, Lavoro e Commercio dell’Ontario.

Ecco le startup della delegazione pugliese: AuralTech (Foggia); Befreest (Taranto); Bright New Led Light (Trani – Bat); Forequest Italia (Lecce); Incloodo (Bari); Klondike (Lecce); Sinapsi (Lecce).

