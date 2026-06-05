Regione Puglia e GDF siglano un protocollo d’intesa sull’agricoltura. Decaro “Sosteniamo l’economia”

BARI (ITALPRESS) – Rafforzare la legalità, migliorare i controlli e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche a sostegno del comparto agricolo pugliese, con particolare attenzione alle misure legate all’emergenza Xylella e alla rigenerazione olivicola. È questo l’obiettivo dell’atto integrativo del protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina a Bari nella sala di Jeso del palazzo della presidenza tra il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza e Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia. L’intesa è stata siglata alla presenza del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, dell’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale Francesco Paolicelli e del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza Gen. D. Guido Mario Geremia.

“Per noi – ha sottolineato Decaro – è un protocollo importante perché sosterrà l’economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo della nostra regione. Gli investimenti e le risorse che sono arrivate, quelle comunitarie, quelle nazionali e quelle che abbiamo messo a disposizione come Regione, sono importanti per sostenere l’agricoltura. Con questo protocollo scambiamo informazioni e banche dati che permetteranno di fare controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse e sugli investimenti che abbiamo fatto e che stiamo facendo in questi anni, anche sui reimpianti nelle aree colpite dalla Xylella fastidiosa. C’è un impegno reciproco, che dura da diverso tempo e che rinnoviamo con questo protocollo, a tutela delle aziende sane che si occupano di agricoltura nel nostro territorio”.

“Il protocollo – ha aggiunto il generale – tende a far sì che l’attività che continuamente facciamo in termini preventivi sia più mirata e più efficiente rispetto a quelli che sono i fenomeni distorsivi e i fenomeni criminali. Le truffe sottraggono proventi e risorse all’economia legale e questo è il nostro obiettivo principale. Questo protocollo, che rinnova una consolidata e ormai pluriennale collaborazione con la Regione, ci porta a essere più efficienti nel colpire il malaffare”.

“Il protocollo – ha concluso Paolicelli – prevede una condivisione importante delle banche dati e, in questo, una sinergia non solo con la Guardia di Finanza e gli uffici regionali, ma anche con Agea. Abbiamo infatti sottoscritto anche un protocollo con Agea, aprendo uno sportello direttamente presso l’Assessorato all’Agricoltura, per il quale, grazie a strumenti di ultima generazione, anche aerei, sarà possibile avere una mappatura reale del territorio, in modo da poter intervenire laddove emergano problemi di utilizzo improprio di fondi pubblici. Questo protocollo andrà a garantire davvero l’imprenditore sano, l’imprenditore che vuole rigenerare il territorio e che molte volte, purtroppo, incontra tante difficoltà, anche a causa di chi utilizza in maniera impropria quei fondi che invece dovrebbero essere destinati a chi ne ha realmente bisogno. Questo protocollo va proprio in quella direzione. Ci sono già delle cabine di regia, ne abbiamo tenuta una il 5 marzo e ce ne saranno altre nei prossimi giorni, proprio per condividere un percorso che garantisca ancora più sicurezza ai nostri agricoltori”.

– Foto xa2/Italpress –

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