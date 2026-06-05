Omicidio nel Napoletano, il presunto assassino si presenta in caserma

NAPOLI (ITALPRESS) – Omicidio a Boscotrecase, nel Napoletano. La vittima è un 45enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colpito da almeno un colpo d’arma da fuoco che potrebbe avergli reciso l’arteria femorale.

L’omicidio è avvenuto in un’area comune alle spalle di un appartamento di Corso Umberto I. L’uomo che avrebbe sparato abita in via Promiscua 22. Anche lui è già noto alle forze dell’ordine.

La zona in comune combacia con i due civici. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione dove poi è deceduta. Indagini sono in corso per fare luce sul movente.

Sulla scena del crimine sono stati rinvenuti e sequestrati tre bossoli. I carabinieri, che si occupano del caso, hanno fatto irruzione nell’abitazione dove risiede il sospettato non trovandolo in casa.

L’uomo dopo qualche ora si è presentato nella caserma dei carabinieri di Trecase, dove viene interrogato dal magistrato di turno.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).