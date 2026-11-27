di Raffaele Bonanni

ROMA (ITALPRESS) – Il dibattito sulla manovra è prigioniero dell’ansia elettorale di maggioranza e opposizioni. Tutti si affannano a stabilire chi debba pagare il conto e chi debba essere aiutato, senza interrogarsi sulle ragioni per cui la ricchezza da distribuire sia così scarsa. Con un debito pubblico superiore ai tremila miliardi, una spesa per interessi nell’ordine dei 97 miliardi e i vincoli europei, che fissano al 3% del Pil il riferimento per il deficit e al 60% quello per il debito, i margini di manovra sono angusti. Eppure la politica continua a eludere i nodi strutturali del Paese.

È tempo di aprire due dossier colpevolmente trascurati da decenni. Il primo riguarda la produzione della ricchezza, prima ancora della sua distribuzione. Non si possono sostenere salari, pensioni e welfare senza innalzare la produttività del sistema. Occorre affrontare lo stato della scuola, della formazione e dell’università, garantire approvvigionamenti energetici a costi competitivi, superando le scelte autolesioniste che hanno accresciuto la nostra dipendenza dall’estero. Serve una politica che privilegi gli investimenti produttivi, in funzione anticiclica, valorizzi il merito e favorisca l’innovazione.

Il secondo dossier riguarda una delle più inquietanti ingiustizie italiane: quella fiscale. Sono stati i governi, nell’affanno di conquistare il consenso di questa o quella categoria, a trasformare il fisco in una trappola per quanti subiscono la ritenuta alla fonte. La progressività dell’imposizione grava soprattutto sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, mentre altri redditi sono stati sottratti all’Irpef ordinaria. Regimi forfettari al 15%, aliquote agevolate al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività che ne hanno diritto, imposte sostitutive e trattamenti di favore hanno frammentato il sistema tributario, creando disparità e occasioni di elusione.

A farne le spese è soprattutto il ceto medio. Tutti denunciano i bassi salari e le pensioni insufficienti, pochi il peso sproporzionato del prelievo fiscale su questi redditi. L’Isee rischia di amplificare le distorsioni. Oltre undici milioni di nuclei ricorrono a questo strumento. Chi dichiara ogni centesimo può essere escluso da bonus e servizi agevolati, mentre chi riesce a occultare parte dei propri redditi può beneficiarne. La beffa è che i primi finanziano anche le prestazioni dalle quali vengono esclusi.

È socialmente insostenibile che circa un italiano su tre sostenga quattro quinti del gettito Irpef. Non si tratta di negare protezione a chi ne ha bisogno, ma di impedire che la solidarietà diventi il paravento del privilegio fiscale. Senza una strategia per la crescita e una riforma organica del fisco, le manovre continueranno a risolversi in fuochi fatui elettorali. Occorre restituire coerenza ed equità al sistema tributario, nel rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva. Prima di promettere nuove mance, si abbia il coraggio di stabilire chi le paga e chi davvero ne ha bisogno.

– Foto Ipa Agency –

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