NAPOLI (ITALPRESS) – Venti misure cautelari tra Italia e Spagna per traffico internazionale di cocaina, con 181,5 chili di droga ad altissima purezza individuati in quindici importazioni. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli ed eseguita dai Carabinieri di Avellino insieme alle autorità spagnole, ha colpito un asse attivo tra le province di Avellino, Napoli e Caserta e due basi logistiche vicino a Barcellona e Madrid. Secondo gli inquirenti, la cocaina arrivava in Italia via terra, spesso venduta a un unico acquirente, e sono stati documentati oltre quaranta episodi di cessione. Le indagini, riguardano accuse di associazione finalizzata al narcotraffico, importazione, spaccio e detenzione illegale di armi, con mandati d’arresto europei e perquisizioni scattate in contemporanea nei due Paesi.

– Foto: ufficio stampa Carabinieri –

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