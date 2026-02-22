La madre del piccolo Domenico: “Tutti sapevano, mi sento tradita… Non posso perdonare”

ROMA (ITALPRESS) – “Qualcuno parlerà, deve parlare. Perché mio figlio adesso non c’è più e se n’è andato per colpa di qualcuno, anzi più di uno. Di questo sono certa…”. Così intervistata dal Corriere della Sera, Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico, il bimbo morto al Monaldi.

“Attenzione, badate bene, io non ce l’ho con tutto il Monaldi, che resta comunque un grande ospedale. Però ecco adesso io vi dico: Domenico era un bambino pieno di vita, con tanta voglia di vivere. Cioè, lui è entrato in ospedale col suo cuoricino malato che

correva, che giocava… era un bambino con una vita normale”, continua Patrizia Mercolino.

E ancora: “non è possibile che nessuno sapesse niente. Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Per questo adesso mi sento tradita. Mi sento presa in giro. Perché io mi sono fidata di loro. Io gli ho affidato la vita di mio figlio. È una cosa che non posso perdonare”.

