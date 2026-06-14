“Puglia ti vorrei”, al via il percorso partecipativo verso l’Agenda Giovani 2026-2029

BARI (ITALPRESS) – Prende il via Puglia ti vorrei – Agenda Giovani Puglia, il nuovo percorso partecipativo promosso dalla Regione Puglia e ARTI per accompagnare la costruzione dell‘Agenda Giovani Puglia 2026-2029. Prevista dalla legge regionale n. 10/2025 in materia di politiche giovanili, l’Agenda Giovani Puglia è il nuovo strumento triennale di programmazione degli obiettivi, delle priorità e degli interventi regionali rivolti alle giovani generazioni. Il percorso sarà costruito attraverso forme di consultazione con la comunità giovanile regionale, gli enti locali, il partenariato socio-economico e altri attori che operano nei territori. Puglia ti vorrei torna quindi come spazio di ascolto, confronto e co-progettazione.

Dopo l’esperienza che ha accompagnato la definizione del Programma regionale delle Politiche Giovanili 2022-2025 e Galattica – Rete Giovani Puglia coinvolgendo oltre 4000 giovani in presenza e online, il nuovo ciclo partecipativo apre una fase di lavoro orientata a raccogliere bisogni, visioni e proposte utili a definire le politiche giovanili dei prossimi anni.

“Con Puglia ti vorrei avviamo un nuovo percorso di ascolto e partecipazione per costruire l’Agenda Giovani della nostra regione insieme ai territori e alle persone giovani. La legge regionale sulle politiche giovanili ci consegna uno strumento importante: ora vogliamo renderlo concreto attraverso un processo aperto, diffuso e capace di raccogliere bisogni, proposte e visioni per il futuro della Puglia” è il commento dell’assessore regionale alle Politiche Giovanili Cristian Casili.

Il percorso combinerà consultazioni in presenza e strumenti online, coinvolgendo giovani, operatori e operatrici delle politiche giovanili regionali, università, amministrazioni comunali e partenariato socio-economico. I Nodi di Galattica e i Luoghi Comuni saranno coinvolti come presidi territoriali di riferimento, con il compito di favorire la partecipazione, facilitare il dialogo con le comunità locali e contribuire alla raccolta dei bisogni e delle proposte.

Per favorire una partecipazione quanto più possibile informata e consapevole, sul sito istituzionale della Regione Puglia, nel portale delle Politiche Giovanili (http://www.regione.puglia.it/web/programma-politiche-giovanili) saranno inoltre disponibili informazioni sulle misure regionali già attive e uno studio sulla condizione giovanile in Puglia, realizzato con la collaborazione di IPRES, l’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali.

La prima fase pubblica di Puglia ti vorrei – Agenda Giovani Puglia prevederà l’analisi dei bisogni attraverso un questionario online per poi continuare con un calendario di consultazioni in presenza nei Nodi di Galattica, Luoghi Comuni e altri soggetti territoriali interessati per trovare soluzioni ai problemi e/o desideri manifestati nella prima parte del percorso.

Nei Comuni non coperti dalla rete Galattica e/o dagli spazi Luoghi Comuni, il percorso potrà svolgersi in ulteriori sedi individuate sul territorio. Il calendario delle tappe di Puglia ti vorrei e il questionario per la partecipazione online saranno pubblicati sul portale Galattica.

-Foto Regione Puglia-

(ITALPRESS).