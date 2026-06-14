San Stino di Livenza, 17enne uccide a coltellate la zia e getta il corpo nel fiume

IPA85648573 - MILANO, 13/06/26 -rinvenuto il corpo senza vita dell' interprete Roberto Pietro Guerrino in via Nino Oxilia 11

VENEZIA (ITALPRESS) – Un 17enne ha ucciso a coltellate la zia e successivamente ha gettato il corpo nel fiume Livenza. E’ successo a San Stino, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato nella notte. Il movente dell’omicidio sarebbe legato a dissidi familiari. Indagano i Carabinieri. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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