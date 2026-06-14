Morti due alpinisti sul Monte Pasubio, precipitati per 100 metri

VICENZA (ITALPRESS) – Due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio ed un terzo è stato recuperato da un elicottero mentre era incordato alla parete. E’ accaduto nella zona del Sojo d’Uderle, un’area nota agli escursioniti ma che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita sono stati un ragazzo 26enne ed una ragazza 25enne, che sarebbero precipitati per circa 100 metri.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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